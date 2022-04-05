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    Игуаин завершит карьеру в конце 2022 года

    Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин решил закончить карьеру через несколько месяцев.

    «Не думаю, что Гонсало вернется в Аргентину, потому что он сказал мне, что завершит карьеру в конце этого года», – сказал отец футболиста Хорхе Игуаин.

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    Источник: TNT Sports

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    05.04.2022 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:34

      Своей игрой оставил заметный след. Удачи в дальнейшей жизни!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2022, 10:09

      Успехов Пузико, будем вспоминать с любовью!

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