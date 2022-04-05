Игуаин завершит карьеру в конце 2022 года

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин решил закончить карьеру через несколько месяцев.
«Не думаю, что Гонсало вернется в Аргентину, потому что он сказал мне, что завершит карьеру в конце этого года», – сказал отец футболиста Хорхе Игуаин.
- Аргентинцу в декабре исполнится 35 лет.
- Игуаин – воспитанник «Ривер Плейт».
- До переезда в МЛС он выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
- За сборную Аргентины форвард провел 75 матчей и забил 31 гол.
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Источник: TNT Sports