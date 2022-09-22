Игуаин заявил, что у футболистов нелегкая жизнь: «Мы не можем выйти на улицу и реагировать на оскорбления»

Нападающий «Интера» из Майами Гонсало Игуаин рассказал о проблемах футболистов.

«Я уже говорил, что прожил неестественные 15 лет. Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, в которой все просто. Вовсе нет. Мы не можем прогуляться по улице, как вы. Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это.

После неудачного матча, упущенного момента или поражения ты не можешь выйти на улицу. Жизнь футболиста определяется результатом.

Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение. На данном этапе жизни я уже не могу мириться с этим. Благодаря семье и друзьям я очень вырос с личной точки зрения.

Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов жизни», – сказал Игуаин в интервью TyC Sports.