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  • Игуаин заявил, что у футболистов нелегкая жизнь: «Мы не можем выйти на улицу и реагировать на оскорбления»

Игуаин заявил, что у футболистов нелегкая жизнь: «Мы не можем выйти на улицу и реагировать на оскорбления»

22 сентября 2022, 16:43
1

Нападающий «Интера» из Майами Гонсало Игуаин рассказал о проблемах футболистов.

«Я уже говорил, что прожил неестественные 15 лет. Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, в которой все просто. Вовсе нет. Мы не можем прогуляться по улице, как вы. Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это.

После неудачного матча, упущенного момента или поражения ты не можешь выйти на улицу. Жизнь футболиста определяется результатом.

Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение. На данном этапе жизни я уже не могу мириться с этим. Благодаря семье и друзьям я очень вырос с личной точки зрения.

Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов жизни», – сказал Игуаин в интервью TyC Sports.

  • Больше всего матчей в карьере Игуаин провел за «Реал» (2007-2013 годы).
  • Главное достижение в карьере 34-летнего игрока – победа в Лиге Европы с «Челси».
  • В Майами Игуаин выступает с 2020 года.

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Источник: Sports.ru
США. МЛС Интер Майами Игуаин Гонсало
Комментарии (1)
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DeStar
1663860580
играешь в условном неаполе, после матча садишься в бугатти или самолет и летишь гулять хоть в монако хоть куда) тоже мне проблема.
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