Журналист Скира: «Трансфер Игуаина в американский «Интер» завершен»

Нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в «Интере» из Майами. Аргентинец договорился с «Ювентусом» о разрыве контракта.

«Сделка готова! Игуаин идет в «Интер» в качестве свободного агента. Он расторг договор с «Ювентусом» и получил 2,5 миллиона евро компенсации. Контракт Игуаина с «Интером» будет рассчитан до 2022 года», – написал Николо Скира.