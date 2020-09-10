Журналист Скира: «Трансфер Игуаина в американский «Интер» завершен»

Нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в «Интере» из Майами. Аргентинец договорился с «Ювентусом» о разрыве контракта.
«Сделка готова! Игуаин идет в «Интер» в качестве свободного агента. Он расторг договор с «Ювентусом» и получил 2,5 миллиона евро компенсации. Контракт Игуаина с «Интером» будет рассчитан до 2022 года», – написал Николо Скира.
- Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- «Интером» владеет Дэвид Бекхэм, экс-игрок сборной Англии.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.