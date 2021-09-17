Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У меня еще год контракта, а Лео подписал соглашение с «ПСЖ» на два-три года, поэтому я не думаю, что мы сыграем вместе. «Интер» хочет его подписать, давайте подождем.

После этого сезона я возьму отпуск, чтобы побыть вдали от футбола», – сказал Игуаин.