Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«У меня еще год контракта, а Лео подписал соглашение с «ПСЖ» на два-три года, поэтому я не думаю, что мы сыграем вместе. «Интер» хочет его подписать, давайте подождем.
После этого сезона я возьму отпуск, чтобы побыть вдали от футбола», – сказал Игуаин.
- «Интер Майами» идет на 8-м месте в Восточной конференции МЛС.
- Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
- Игуаин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах этого сезона МЛС.
Источник: ESPN