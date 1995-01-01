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    Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

    Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «У меня еще год контракта, а Лео подписал соглашение с «ПСЖ» на два-три года, поэтому я не думаю, что мы сыграем вместе. «Интер» хочет его подписать, давайте подождем.

    После этого сезона я возьму отпуск, чтобы побыть вдали от футбола», – сказал Игуаин.

    • «Интер Майами» идет на 8-м месте в Восточной конференции МЛС.
    • Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
    • Игуаин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах этого сезона МЛС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3474

      FENIX-SL 22 минуты назад

      гоу
      слабак и так не выше чемпа франции может играть..и то не факт что может

      0
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      Рейтинг: +283

      jek718875 2 часа назад

      А А.ДЗЮБУ они хотят?

      0
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      Рейтинг: +638

      Лфшт 2 часа назад

      Да они всех хотят подписать

      0
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