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Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

17 сентября 2021, 14:22
2

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У меня еще год контракта, а Лео подписал соглашение с «ПСЖ» на два-три года, поэтому я не думаю, что мы сыграем вместе. «Интер» хочет его подписать, давайте подождем.

После этого сезона я возьму отпуск, чтобы побыть вдали от футбола», – сказал Игуаин.

  • «Интер Майами» идет на 8-м месте в Восточной конференции МЛС.
  • Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
  • Игуаин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах этого сезона МЛС.

Источник: ESPN
США. МЛС Франция. Лига 1 Интер Майами ПСЖ Игуаин Гонсало Месси Лионель
Комментарии (2)
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Лфшт
1631881437
Да они всех хотят подписать
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jek718875
1631881746
А А.ДЗЮБУ они хотят?
Ответить
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