Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»

гоу
слабак и так не выше чемпа франции может играть..и то не факт что может
Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сообщил, что американский клуб хочет подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«У меня еще год контракта, а Лео подписал соглашение с «ПСЖ» на два-три года, поэтому я не думаю, что мы сыграем вместе. «Интер» хочет его подписать, давайте подождем.
После этого сезона я возьму отпуск, чтобы побыть вдали от футбола», – сказал Игуаин.
- «Интер Майами» идет на 8-м месте в Восточной конференции МЛС.
- Командой владеет бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
- Игуаин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах этого сезона МЛС.