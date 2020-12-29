Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3

Ассоциация футболистов МЛС назвала самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Больше всех в МЛС зарабатывает нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 6,3 миллиона долларов.

Вторым в рейтинге стал форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито, который получает 6 миллионов долларов.

Тройку замкнул нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин. Он зарабатывает 5,8 миллиона долларов.