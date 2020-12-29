Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3

В Европе то футболисты просто зажрались, мне кажется в МЛС не учитывают доход от рекламы , а там можно нарисовать и в разы больше...
Ассоциация футболистов МЛС назвала самых высокооплачиваемых игроков лиги.
Больше всех в МЛС зарабатывает нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 6,3 миллиона долларов.
Вторым в рейтинге стал форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито, который получает 6 миллионов долларов.
Тройку замкнул нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин. Он зарабатывает 5,8 миллиона долларов.
- «Коламбус Крю» – действующий победитель МЛС.