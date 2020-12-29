Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3

    Ассоциация футболистов МЛС назвала самых высокооплачиваемых игроков лиги.

    Больше всех в МЛС зарабатывает нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 6,3 миллиона долларов.

    Вторым в рейтинге стал форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито, который получает 6 миллионов долларов.

    Тройку замкнул нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин. Он зарабатывает 5,8 миллиона долларов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Ассоциации футболистов МЛС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47302

      portero 39 минут назад

      В Европе то футболисты просто зажрались, мне кажется в МЛС не учитывают доход от рекламы , а там можно нарисовать и в разы больше...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85595
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru