«Это какое-то недоразумение»: Игуаин опроверг, что завершит карьеру в конце года

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин не собирается заканчивать карьеру в конце 2022 года.
Ранее об этом заявил отец футболиста Хорхе Игуаин.
«Слова моего отца неправильно поняли. Это какое-то недоразумение. Я ни разу не говорил с ним о завершении карьеры», – сказал Игуаин.
- Аргентинцу в декабре исполнится 35 лет.
- Игуаин – воспитанник «Ривер Плейт».
- До переезда в МЛС он выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
- За сборную Аргентины форвард провел 75 матчей и забил 31 гол.
Источник: сайт МЛС