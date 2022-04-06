«Это какое-то недоразумение»: Игуаин опроверг, что завершит карьеру в конце года

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин не собирается заканчивать карьеру в конце 2022 года.

Ранее об этом заявил отец футболиста Хорхе Игуаин.

«Слова моего отца неправильно поняли. Это какое-то недоразумение. Я ни разу не говорил с ним о завершении карьеры», – сказал Игуаин.