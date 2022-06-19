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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 19 июня 2022
Атланта Юнайтед
19.06.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 22 тур
2 : 0
Завершен
Интер Майами
4'
Л. Араухо
61'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
Замена
M. Ambrose
️️️️
К. Уайли
85'
Замена
М. Россетто
️️️️
Л. Араухо
85'
81'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Б. Дюк
Замена
А. Сейдич
️️️️
Ф. Ибарра
78'
75'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Р. Сиснерос
75'
65'
Замена
В. Ульоа
️️️️
И. Вассилев
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Л. Араухо
61'
29'
Вторая желтая
Ж. Мота
25'
Желтая карточка
Ж. Мота
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Д. Мартинес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
2-5
12
Уайли
11
Леннон
5
Ибарра
15
Франко
6
Кэмпбелл
16
7
Араухо
3-2-1-5
2
Йедлин
37
Лоу
6
Мабика
21
Тэйлор
7
Дюк
19
Вассилев
12
Каллендер
97
МакВей
10
Мота
9
Кампана
7
Ласситер
12
Уайли
33
33
12
Уайли
5
Ибарра
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Ибарра
18
Сиснерос
14
Дуайер
14
Дуайер
18
Сиснерос
7
Араухо
5
Россетто
5
Россетто
7
Араухо
7
Дюк
3
Гиббс
3
Гиббс
7
Дюк
19
Вассилев
13
Ульоа
13
Ульоа
19
Вассилев
21
Тэйлор
25
Родригес
25
Родригес
21
Тэйлор
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
1
Bobby Shuttleworth
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
25
Клемент Диоп
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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