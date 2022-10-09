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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Монреаль
Интер Майами - Монреаль: обзор матча 09 октября 2022
Интер Майами
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 3
Завершен
Монреаль
85'
Ж. Ватерман (АГ)
5'
Д. Михайлович
8'
Л. Лаппалайнен
36'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Монреаль
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ж. Ватерман
85'
Замена
Х. Невилл
️️️️
Д. Йедлин
79'
74'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Д. Михайлович
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Мабика
69'
64'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Л. Лаппалайнен
64'
Замена
M. Toye
️️️️
К. Камара
Замена
Э. Родригес
️️️️
Г. Игуаин
58'
56'
Замена
М. Шоньер
️️️️
С. Пьетт
56'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
К. Миллер
Замена
Б. Дюк
️️️️
И. Вассилев
46'
Желтая карточка
Д. Лоу
40'
Желтая карточка
Д. Йедлин
38'
36'
ГОЛ! 0:3!
К. Камара
Пас отдал
В. Ваньяма
25'
Желтая карточка
С. Пьетт
8'
ГОЛ! 0:2!
Л. Лаппалайнен
Пас отдал
Д. Михайлович
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
И. Коне
2'
Желтая карточка
К. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
37
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-1-2-1-3
37
Лоу
97
МакВей
2
Йедлин
6
Мабика
40
Грегоре
10
Мота
21
Тэйлор
19
Вассилев
9
Игуаин
12
Каллендер
7
Ласситер
3-4-1-3
95
Корбо
4
Миллер
2
Ватерман
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
8
Коне
6
Пьетт
10
Михайлович
85
Камара
2
Джонстон
41
Пантемис
6
Мабика
3
Гиббс
3
Гиббс
6
Мабика
2
Йедлин
20
Невилл
20
Невилл
2
Йедлин
19
Вассилев
7
Дюк
7
Дюк
19
Вассилев
9
Игуаин
25
Родригес
25
Родригес
9
Игуаин
4
Миллер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
4
Миллер
6
Пьетт
66
Шоньер
66
Шоньер
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
10
10
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
14
14
10
Михайлович
85
Камара
13
13
85
Камара
Остались в запасе
Интер Майами
Монреаль
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Интер Майами - Монреаль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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