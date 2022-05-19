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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Интер Майами
Филадельфия Юнион - Интер Майами: обзор матча 19 мая 2022
Филадельфия Юнион
19.05.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 0
Завершен
Интер Майами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Интер Майами
83'
Замена
Э. Родригес
️️️️
И. Вассилев
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Д. Эллиот
81'
Замена
К. Салливан
️️️️
С. Сантос
70'
69'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Кампана
67'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ж. Мота
63'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
В. Ульоа
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
62'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Л. Флеч
62'
60'
Желтая карточка
Б. Дюк
Желтая карточка
Л. Флеч
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Интер Майами
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-4
18
Блэйк
5
Глеснес
17
Финдлей
3
Эллиот
15
Мбайзо
11
Бедойя
16
Газдаг
27
Вагнер
7
Бурк
19
Сантос
18
Флеч
1-3-1-5
4
Сейлор
21
Тэйлор
13
Ульоа
7
Дюк
19
Вассилев
9
Кампана
12
Каллендер
37
Лоу
97
МакВей
10
Мота
18
Флеч
10
Ааронсон
10
Ааронсон
18
Флеч
19
Сантос
33
Салливан
33
Салливан
19
Сантос
3
Эллиот
7
МакГлинн
7
МакГлинн
3
Эллиот
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
13
Ульоа
2
Йедлин
2
Йедлин
13
Ульоа
19
Вассилев
25
Родригес
25
Родригес
19
Вассилев
10
Мота
7
Ласситер
7
Ласситер
10
Мота
9
Кампана
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Кампана
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Интер Майами
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
13
Cole Turner
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
13
Cole Turner
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Остались в запасе
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Филадельфия Юнион - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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