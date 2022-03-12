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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Лос-Анджелес
Интер Майами - Лос-Анджелес: обзор матча 12 марта 2022
Интер Майами
12.03.2022, суббота, 21:30
США. МЛС, 4 тур
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
45'
К. Опоку
82'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Э. Аскона
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Хенри
Замена
Э. Родригес
️️️️
Ж. Мота
86'
82'
ГОЛ! 0:2!
И. Тажури
79'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
К. Мун-Хван
Замена
Э. Аскона
️️️️
Р. Тэйлор
75'
Желтая карточка
А. Ласситер
73'
70'
Замена
И. Тажури
️️️️
К. Вела
70'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
А. Ласситер
️️️️
Г. Игуаин
63'
62'
Желтая карточка
Мбаке
60'
Замена
К. Аранго
️️️️
К. Опоку
Замена
Х. Кинтерос
️️️️
Л. Кампана
46'
Красная карточка
Б. Ши
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Опоку
Желтая карточка
М. Адамс
29'
15'
Желтая карточка
И. Санчес
11'
Желтая карточка
К. Мун-Хван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Лос-Анджелес
44
Донейл Хенри
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Интер Майами
6
Айме Мабика
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
1-1-5
25
Диоп
2
Йедлин
21
Тэйлор
10
Мота
9
Игуаин
47
Адамс
40
Грегоре
20
Ши
2-2-1-5
44
Хенри
24
Холлингшид
6
Санчес
3
Акоста
7
Родригес
71
Крепо
10
Вела
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
33
Мун-Хван
9
Кампана
5
Кинтерос
5
Кинтерос
9
Кампана
10
Мота
25
Родригес
25
Родригес
10
Мота
21
Тэйлор
28
Аскона
28
Аскона
21
Тэйлор
9
Игуаин
7
Ласситер
7
Ласситер
9
Игуаин
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
33
Мун-Хван
45
Гинелла
45
Гинелла
33
Мун-Хван
90
Опоку
17
Аранго
17
Аранго
90
Опоку
10
Вела
18
Тажури
18
Тажури
10
Вела
Остались в запасе
Интер Майами
Лос-Анджелес
6
Айме Мабика
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
6
Айме Мабика
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Интер Майами - Лос-Анджелес
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
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