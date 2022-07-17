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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Шарлотт
Интер Майами - Шарлотт: обзор матча 17 июля 2022
Интер Майами
17.07.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 28 тур
3 : 2
Завершен
Шарлотт
59'
Р. Тэйлор
72'
Г. Игуаин
1'
Й. Рейна
42'
Й. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Шарлотт
74'
Желтая карточка
G. Corujo
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
72'
70'
Желтая карточка
К. Свидерски
66'
Желтая карточка
К. Йозвяк
61'
Желтая карточка
С. Руис
ГОЛ! 1:2!
Р. Тэйлор
59'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Кампана
59'
Замена
Б. Дюк
️️️️
И. Вассилев
59'
58'
Замена
Б. Бендер
️️️️
Q. McNeill
58'
Замена
Ж. Мора
️️️️
Х. Аффул
54'
Желтая карточка
Х. Аффул
Замена
К. Гиббс
️️️️
Д. Лоу
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Й. Рейна
Пас отдал
Q. McNeill
Желтая карточка
Д. Лоу
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
Й. Рейна
Пас отдал
К. Свидерски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
16
Бен Бендер
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
3-1-3-1-3
2
Йедлин
37
Лоу
4
Сейлор
40
Грегоре
10
Мота
21
Тэйлор
8
Посуэло
19
Вассилев
97
МакВей
9
Кампана
12
Каллендер
4-2-4
1
Калина
16
25
Аффул
13
Бронико
28
Фукс
35
8
Руис
0
72
Йозвяк
10
Рейна
28
Свидерски
37
Лоу
3
Гиббс
3
Гиббс
37
Лоу
19
Вассилев
7
Дюк
7
Дюк
19
Вассилев
9
Кампана
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Кампана
25
Аффул
5
Мора
5
Мора
25
Аффул
35
16
Бендер
16
Бендер
35
Остались в запасе
Интер Майами
Шарлотт
22
Ник Марсман
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Интер Майами - Шарлотт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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