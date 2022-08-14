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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Интер Майами - Нью-Йорк Сити: обзор матча 14 августа 2022
Интер Майами
14.08.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 35 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
39'
А. Посуэло
63'
А. Ласситер
84'
А. Посуэло
34'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Замена
Д. Джонс
️️️️
А. Посуэло
90'
+4
Замена
В. Ульоа
️️️️
Г. Игуаин
88'
86'
Желтая карточка
С. Родригес
Желтая карточка
А. Посуэло
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Посуэло
84'
76'
Желтая карточка
М. Шано
67'
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
Н. Асеведо
ГОЛ! 2:1!
А. Ласситер
Пас отдал
Г. Игуаин
63'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Тэйлор
58'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Б. Дюк
58'
55'
Желтая карточка
М. Амундсен
53'
Замена
Хебер
️️️️
Г. Перейра
Желтая карточка
Р. Тэйлор
48'
41'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Б. Дюк
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Магно
Желтая карточка
Грегоре
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
4-1-4-2
3
Гиббс
97
МакВей
37
Лоу
2
Йедлин
40
Грегоре
21
Тэйлор
7
Дюк
8
Посуэло
10
Мота
9
Игуаин
12
Каллендер
3-1-1-3-2
1
Джонсон
25
Шано
13
Мартинс
27
Моралес
5
Асеведо
10
Моралес
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
18
Амундсен
11
Андраде
21
Тэйлор
19
Вассилев
19
Вассилев
21
Тэйлор
8
Посуэло
33
Джонс
33
Джонс
8
Посуэло
9
Игуаин
13
Ульоа
13
Ульоа
9
Игуаин
7
Дюк
7
Ласситер
7
Ласситер
7
Дюк
5
Асеведо
3
3
5
Асеведо
11
Перейра
97
Хебер
97
Хебер
11
Перейра
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Фил Невилл
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
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