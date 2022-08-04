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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Интер Майами
Сан-Хосе - Интер Майами: обзор матча 04 августа 2022
Сан-Хосе
04.08.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
12'
Ж. Мота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Интер Майами
88'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Тэйлор
80'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ж. Мота
79'
Замена
Б. Дюк
️️️️
А. Ласситер
73'
Желтая карточка
Д. Йедлин
72'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Г. Игуаин
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
70'
Замена
M. Bersano
️️️️
J. Marcinkowski
46'
22'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Кампана
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
77
Casey Walls
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
2-4-5
22
4
Огрен
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
93
Жудсон
4
Бисон
12
28
17
Эбобиссе
5
Натан
4-1-3-3
2
Йедлин
97
МакВей
37
Лоу
3
Гиббс
40
Грегоре
10
Мота
21
Тэйлор
8
Посуэло
9
Игуаин
9
Кампана
12
Каллендер
12
20
20
12
28
7
7
28
21
Тэйлор
33
Джонс
33
Джонс
21
Тэйлор
10
Мота
13
Ульоа
13
Ульоа
10
Мота
Ласситер
7
Дюк
7
Дюк
Ласситер
9
Игуаин
25
Родригес
25
Родригес
9
Игуаин
9
Кампана
7
Ласситер
7
Ласситер
9
Кампана
Остались в запасе
Сан-Хосе
Интер Майами
77
Casey Walls
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
19
Индиана Вассилев
ЛВ
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
77
Casey Walls
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Сан-Хосе - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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