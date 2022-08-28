Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами: обзор матча 28 августа 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
28.08.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 38 тур
3 : 1
Завершен
Интер Майами
43'
Л. Морган
74'
К. Кларк
19'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Замена
T. Barlow
️️️️
Л. Морган
81'
Желтая карточка
Д. Толкин
80'
Замена
O. Fernandez
️️️️
П. Климала
80'
78'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Ж. Мота
ГОЛ! 2:1!
К. Кларк
Пас отдал
Д. Неалис
74'
Вторая желтая
К. Данкан
70'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Йервуд
69'
Замена
Д. Неалис
️️️️
А. Лонг
68'
61'
Замена
К. Жан
️️️️
А. Ласситер
61'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
И. Вассилев
46'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:1!
Л. Морган
43'
Желтая карточка
А. Лонг
42'
Желтая карточка
К. Данкан
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Мота
29'
Красная карточка
А. Посуэло
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-4-3
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
3
Данкан
15
Рейес
23
Кассерес
24
Эдельман
90
Морган
9
Климала
16
Йервуд
47
Толкин
4-1-2-1-3
2
Йедлин
37
Лоу
97
МакВей
3
Гиббс
40
Грегоре
10
Мота
8
Посуэло
19
Вассилев
7
Ласситер
9
Игуаин
12
Каллендер
33
Лонг
12
Неалис
12
Неалис
33
Лонг
9
Климала
22
22
9
Климала
90
Морган
16
16
90
Морган
16
Йервуд
8
Кларк
8
Кларк
16
Йервуд
19
Вассилев
21
Тэйлор
21
Тэйлор
19
Вассилев
10
Мота
7
Дюк
7
Дюк
10
Мота
9
Игуаин
25
Родригес
25
Родригес
9
Игуаин
7
Ласситер
10
Жан
10
Жан
7
Ласситер
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+