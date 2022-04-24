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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Атланта Юнайтед
Интер Майами - Атланта Юнайтед: обзор матча 24 апреля 2022
Интер Майами
24.04.2022, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
28'
Л. Кампана
64'
Б. Дюк
13'
Р. Сиснерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Атланта Юнайтед
90'
Замена
J. Conway
️️️️
С. Соса
Желтая карточка
Э. Родригес
86'
Желтая карточка
Н. Марсман
84'
Замена
В. Ульоа
️️️️
А. Ласситер
82'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Кампана
82'
76'
Замена
E. Hyndman
️️️️
А. Сейдич
76'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Э. Гутман
Замена
Э. Родригес
️️️️
Р. Тэйлор
75'
Желтая карточка
Д. Йедлин
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дюк
Пас отдал
Л. Кампана
64'
62'
Замена
Л. Араухо
️️️️
К. Уайли
Замена
Б. Дюк
️️️️
М. Адамс
56'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Р. Робинсон
56'
Желтая карточка
А. Мабика
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампана
28'
17'
Желтая карточка
Б. Леннон
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сиснерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
ЦП
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
2-1-5
22
Марсман
2
Йедлин
6
Мабика
21
Тэйлор
47
Адамс
19
Робинсон
10
Мота
7
Ласситер
97
МакВей
3-2-5
1
12
Робинсон
15
Гутман
12
Уайли
14
Сейдич
23
Алмада
18
Сиснерос
10
Морено
5
Соса
6
Кэмпбелл
11
Леннон
19
Робинсон
32
Аллен
32
Аллен
19
Робинсон
7
Ласситер
13
Ульоа
13
Ульоа
7
Ласситер
21
Тэйлор
25
Родригес
25
Родригес
21
Тэйлор
9
Кампана
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Кампана
47
Адамс
7
Дюк
7
Дюк
47
Адамс
14
Сейдич
16
16
14
Сейдич
12
Уайли
7
Араухо
7
Араухо
12
Уайли
15
Гутман
11
Малрейни
11
Малрейни
15
Гутман
5
Соса
36
36
5
Соса
Остались в запасе
Интер Майами
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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