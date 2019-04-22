Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леон Кларк - статистика

Завершил карьеру
10 февраля 1985 (41), Вулверхэмптон
#11 | Нападающий
188 см | 90 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
9
4
1
0
0
Шеффилд Юнайтед
9
3
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
22.04.2019
Престон
1' - 90'
11, 68'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
1 : 2
19.04.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
14.04.2019
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Халл Сити
2 : 1
10.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
2 : 2
06.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
30.03.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
Был в запасе
81'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
3 : 0
12.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
3 : 2
09.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
2 : 1
05.03.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
02.03.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
23.02.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
13.02.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
09.02.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
02.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 0
19.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
12.01.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
01.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
29.12.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.12.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
84'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брентфорд
2 : 3
27.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
72'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
09.11.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
27.10.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
23.10.2018
Сток Сити
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 1
20.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
06.10.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
0 : 2
03.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 3
29.09.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 2
22.09.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
19.09.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бристоль Сити
1 : 0
15.09.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Болтон
0 : 3
25.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
18.08.2018
Норвич Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
11.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
3 : 0
07.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
04.08.2018
Суонси
1' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
4
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+