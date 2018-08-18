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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 18 августа 2018
Шеффилд Юнайтед
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
9'
Д. Иган
90+2'
Б. Шарп
26'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
ГОЛ! 2:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Л. Кларк
90'
+2
Желтая карточка
К. Бешам
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
83'
63'
Желтая карточка
Т. Трибулл
35'
Желтая карточка
Т. Пукки
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
О. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Иган
Пас отдал
О. Норвуд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
7
Деннис Србени
ЦФ
3-2-2-3
1
Хендерсон
6
Бешам
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
23
Фримен
10
Норвуд
13
Флек
7
Вудберн
11
Кларк
14
Шарп
2-1-3-1-2
23
Крул
4
Хэнли
5
Клозе
28
Трибулл
6
Теттей
78
Ляйтнер
10
Маршалл
11
Эрнандес
29
Роудс
20
Пукки
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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