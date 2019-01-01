Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 января 2019
Уиган Атлетик
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
40'
Д. МакГолдрик
48'
М. Даффи
54'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
83'
Желтая карточка
Д. Флек
Желтая карточка
К. МакМанаман
62'
54'
ГОЛ! 0:3!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. МакГолдрик
52'
Желтая карточка
Э. Стивенс
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Даффи
Пас отдал
Б. Шарп
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Желтая карточка
Г. Мэсси
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-5-1-1
28
Уолтон
3
Нейсмит
4
Кипр
22
Данкли
24
Гибсон
8
Эванс
8
Морси
18
Робертс
33
Джеймс
19
Мэсси
14
Гарнер
3-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
31
Даффи
10
Норвуд
32
Балдок
13
Флек
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Натан Бирн
ПЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+