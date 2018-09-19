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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити: обзор матча 19 сентября 2018
Шеффилд Юнайтед
19.09.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
90'
+3
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Омар Богл
ЦФ
3-5-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
6
Бешам
15
Иган
21
Джонсон
32
Балдок
31
Даффи
13
Флек
10
Норвуд
14
Вашингтон
11
Кларк
4-3-1-1
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
19
Магома
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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