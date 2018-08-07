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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 августа 2018
Мидлсбро
07.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
7'
М. Брейтуэйт
18'
Э. Флинт
25'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
82'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Л. Эванс
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Л. Уинг
82'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Б. Ассомбалонга
78'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Хаусон
71'
69'
Замена
М. Даффи
️️️️
Д. МакГолдрик
63'
Желтая карточка
Л. Эванс
51'
Желтая карточка
К. Бешам
46'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Ландстрем
38'
Желтая карточка
Л. Кларк
ГОЛ! 3:0!
С. Даунинг
Пас отдал
Р. Шоттон
25'
ГОЛ! 2:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Л. Уинг
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Д. Фрай
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Шеффилд Юнайтед
6
Крис Бешам
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-4-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
44
Флинт
32
Фрэнд
23
Фрай
10
Уинг
16
Хаусон
7
Клэйтон
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
27
Ассомбалонга
3-4-2
6
Бешам
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
6
Ландстрем
13
Флек
32
Балдок
8
Эванс
17
МакГолдрик
11
Кларк
16
Хаусон
17
МакНэйр
17
МакНэйр
16
Хаусон
10
Уинг
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
10
Уинг
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
17
МакГолдрик
31
Даффи
31
Даффи
17
МакГолдрик
8
Эванс
18
Леонард
18
Леонард
8
Эванс
6
Ландстрем
7
Вудберн
7
Вудберн
6
Ландстрем
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Риверсайд
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