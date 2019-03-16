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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 16 марта 2019
Уиган Атлетик
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
5 : 2
Завершен
Болтон
4'
Д. Гарнер
51'
Г. Мэсси
55'
Н. Пауэлл
69'
М. Якобс
81'
Л. Кларк
62'
Г. О'Нил
80'
С. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
ГОЛ! 5:2!
Л. Кларк
Пас отдал
Н. Бирн
81'
80'
ГОЛ! 4:2!
С. Амеоби
Пас отдал
Э. Тэйлор
ГОЛ! 4:1!
М. Якобс
Пас отдал
Д. Гарнер
69'
62'
ГОЛ! 3:1!
Г. О'Нил
Пас отдал
Д. Магеннис
ГОЛ! 3:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Якобс
55'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мэсси
Пас отдал
Н. Пауэлл
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Р. Джеймс
4'
3'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Болтон
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-3-2-1
28
Уолтон
22
Данкли
4
Кипр
33
Робинсон
14
Бирн
25
Пауэлл
33
Джеймс
8
Морси
24
Якобс
19
Мэсси
14
Гарнер
3-3-1-3
5
Биверс
3
Тэйлор
14
Хоббс
5
Уилльямс
16
Лоу
6
Коннолли
19
О'Нил
11
Бакли
9
Магеннис
8
Дональдсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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