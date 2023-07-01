Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / 29.09.23
Свободный агент
14.02.23 / 01.07.23
Без клуба
Свободный агент
01.07.22 / 14.02.23
Свободный агент
31.08.21 / 01.07.22
Свободный агент
25.09.20 / 31.08.21
Свободный агент
30.01.19 / 31.05.19
Аренда
02.02.15 / 31.05.15
Аренда
30.01.14 / 01.07.15
?
17.03.12 / 31.05.12
Аренда
01.01.12 / 01.01.13
?
01.09.11 / 01.12.11
Аренда
01.07.11 / 01.01.12
Свободный агент
01.05.11 / 01.07.11
?
01.01.11 / 01.05.11
Свободный агент
01.07.10 / 01.01.11
Свободный агент
01.01.08 / 01.07.10
?
01.08.07 / 01.01.08
Свободный агент
01.04.07 / 01.08.07
?
01.03.07 / 01.04.07
Свободный агент
01.01.07 / 01.03.07
650 тыс €
01.05.06 / 01.01.07
?
01.03.06 / 01.05.06
Свободный агент
01.02.06 / 01.03.06
?
01.01.06 / 01.02.06
Свободный агент