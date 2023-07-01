Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леон Кларк - трансферы

Завершил карьеру
10 февраля 1985 (41), Вулверхэмптон
#11 | Нападающий
188 см | 90 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / 29.09.23
Хартлпул Юнайтед
Без клуба
Свободный агент
14.02.23 / 01.07.23
Без клуба
Хартлпул Юнайтед
Свободный агент
01.07.22 / 14.02.23
Бристоль Сити
Без клуба
Свободный агент
31.08.21 / 01.07.22
Шрусбери Таун
Бристоль Сити
Свободный агент
25.09.20 / 31.08.21
Шеффилд Уэнсдэй
Шрусбери Таун
Свободный агент
30.01.19 / 31.05.19
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
Аренда
02.02.15 / 31.05.15
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
Аренда
30.01.14 / 01.07.15
Ковентри
Вулверхэмптон
?
01.01.13 / 30.01.14
Чарльтон
Ковентри
Свободный агент
17.03.12 / 31.05.12
Чарльтон
Кроули Таун
Аренда
01.01.12 / 01.01.13
Суиндон Таун
Чарльтон
?
01.09.11 / 01.12.11
Суиндон Таун
Честерфилд
Аренда
01.07.11 / 01.01.12
Куинз Парк Рейнджерс
Суиндон Таун
Свободный агент
01.05.11 / 01.07.11
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
?
01.01.11 / 01.05.11
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Свободный агент
01.07.10 / 01.01.11
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Свободный агент
01.01.08 / 01.07.10
Саутенд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
?
01.08.07 / 01.01.08
Шеффилд Уэнсдэй
Саутенд Юнайтед
Свободный агент
01.04.07 / 01.08.07
Олдхэм
Шеффилд Уэнсдэй
?
01.03.07 / 01.04.07
Шеффилд Уэнсдэй
Олдхэм
Свободный агент
01.01.07 / 01.03.07
Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдэй
650 тыс €
01.05.06 / 01.01.07
Плимут Аргайл
Вулверхэмптон
?
01.03.06 / 01.05.06
Вулверхэмптон
Плимут Аргайл
Свободный агент
01.02.06 / 01.03.06
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
?
01.01.06 / 01.02.06
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
Свободный агент
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
4
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+