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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 27 октября 2018
Шеффилд Юнайтед
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
4 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
23'
Ш. Данкли (АГ)
45'
Б. Шарп
53'
Б. Шарп
63'
Б. Шарп
39'
К. Нейсмит
69'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Уиган Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
Д. Флек
90'
Желтая карточка
К. Бешам
80'
69'
ГОЛ! 4:2!
Д. Гарнер
ГОЛ! 4:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Э. Стивенс
63'
ГОЛ! 3:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Л. Кларк
53'
50'
Желтая карточка
К. Коннолли
ГОЛ! 2:1!
Б. Шарп
45'
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Нейсмит
Пас отдал
Н. Бирн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Данкли
23'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-2-2-3
1
Хендерсон
6
Бешам
5
О'Коннелл
19
Стирмен
3
Стивенс
23
Фримен
10
Норвуд
13
Флек
14
Шарп
11
Кларк
17
МакГолдрик
3-2-4
28
Уолтон
33
Робинсон
33
Берн
22
Данкли
14
Бирн
6
Коннолли
25
Пауэлл
18
Робертс
33
Джеймс
8
Морси
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Уиган Атлетик
21
Саймон Мур
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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