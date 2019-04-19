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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Уиган Атлетик
Лидс - Уиган Атлетик: обзор матча 19 апреля 2019
Лидс
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
17'
П. Бэмфорд
44'
Г. Мэсси
62'
Г. Мэсси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Уиган Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
Н. Пауэлл
90'
+2
Желтая карточка
К. Уолтон
Желтая карточка
Г. Берарди
71'
69'
Желтая карточка
Л. Эванс
62'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мэсси
Пас отдал
Л. Кларк
Желтая карточка
Л. Эйлинг
58'
Желтая карточка
М. Клих
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мэсси
Пас отдал
Л. Эванс
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Л. Эйлинг
17'
14'
Красная карточка
С. Кипр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
18
Янссон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Робертс
3-2-3-1-1
28
Уолтон
33
Робинсон
22
Данкли
4
Кипр
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Эванс
8
Морси
33
Джеймс
19
Мэсси
11
Кларк
Остались в запасе
Лидс
Уиган Атлетик
7
Кемар Руф
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Лидс - Уиган Атлетик
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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