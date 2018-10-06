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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 06 октября 2018
Шеффилд Юнайтед
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
69'
Д. МакГолдрик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. МакГолдрик
69'
65'
Желтая карточка
Т. Элфик
Желтая карточка
Д. Иган
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-3-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
23
Фримен
31
Даффи
13
Флек
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Шарп
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Элфик
32
Бурк
2
Личай
34
Кейн
3
Кингсли
18
Бэтти
7
Хенриксен
36
Ирвин
18
Мартин
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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