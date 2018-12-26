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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 26 декабря 2018
Шеффилд Юнайтед
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
41'
Б. Шарп
64'
Д. МакГолдрик
84'
Л. Кларк
53'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
89'
Желтая карточка
Д. Наджент
89'
Желтая карточка
С. Карсон
ГОЛ! 3:1!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Иган
84'
82'
Желтая карточка
Ф. Томори
Желтая карточка
О. Норвуд
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Флек
64'
54'
Желтая карточка
Р. Кио
53'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Желтая карточка
М. Даффи
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. О'Коннелл
41'
Желтая карточка
Э. Стивенс
32'
28'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
31
Даффи
17
МакГолдрик
14
Шарп
4-2-3
33
Карсон
14
Уисдом
36
Кио
23
Томори
2
Богль
23
Хаддлстоун
7
Брайсон
8
Джозефзун
7
Маунт
10
Уилсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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