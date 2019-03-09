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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уиган Атлетик
Рединг - Уиган Атлетик: обзор матча 09 марта 2019
Рединг
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
45+3'
Д. Свифт
89'
М. Барроу
90+7'
Я. Мейте
20'
Н. Пауэлл
64'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Я. Мейте
90'
+8
ГОЛ! 3:2!
Я. Мейте
Пас отдал
К. Хэрриот
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
Пас отдал
Э. Идом
89'
70'
Желтая карточка
М. Якобс
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гарнер
Пас отдал
Н. Пауэлл
57'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Желтая карточка
Л. Мур
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
45'
+3
42'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Желтая карточка
М. Миазга
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
4-5-1
1
Мартинес
17
Идом
26
Мур
6
Блэкетт
3
Миазга
14
Эджария
8
Бэйкер
77
Барроу
11
Мейте
8
Свифт
12
МакКлири
4-3-2-1
32
Джонс
14
Бирн
13
Ольссон
33
Робинсон
22
Данкли
33
Джеймс
25
Пауэлл
8
Морси
19
Мэсси
24
Якобс
14
Гарнер
Остались в запасе
Рединг
Уиган Атлетик
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Рединг - Уиган Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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