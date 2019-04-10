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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Уиган Атлетик
Халл Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 10 апреля 2019
Халл Сити
10.04.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
51'
Ф. Кэмпбелл
89'
Й. де Вейс
41'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Й. де Вейс
Пас отдал
К. Гросицки
89'
68'
Желтая карточка
К. Уолтон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кэмпбелл
51'
41'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Т. Кейн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Марк Пью
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
30
де Вейс
32
Бурк
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
36
Ирвин
7
Хенриксен
8
Пью
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
4-4-1
28
Уолтон
14
Бирн
22
Данкли
33
Робинсон
13
Фокс
33
Джеймс
8
Морси
25
Пауэлл
24
Гибсон
14
Гарнер
Остались в запасе
Халл Сити
Уиган Атлетик
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Халл Сити - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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