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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Брентфорд
Уиган Атлетик - Брентфорд: обзор матча 30 марта 2019
Уиган Атлетик
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Брентфорд
Желтая карточка
Э. Робинсон
51'
45'
Желтая карточка
Й. Барбе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Брентфорд
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-3-2-1
28
Уолтон
22
Данкли
13
Фокс
33
Робинсон
14
Бирн
33
Джеймс
8
Морси
25
Пауэлл
24
Якобс
19
Мэсси
14
Гарнер
4-1-4
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
15
Мокоджо
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Брентфорд
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
7
Серхи Каньос
ПВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Уиган Атлетик - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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