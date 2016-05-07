Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клинт Хилл - статистика

Завершил карьеру
19 октября 1978 (47), Ливерпуль
#6 | Защитник
183 см | 78 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
13
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
07.05.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бернли
1 : 0
02.05.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.04.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
4 : 0
19.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Кардифф
0 : 0
16.04.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
1 : 1
19.03.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
12.03.2016
Брентфорд
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
08.03.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
13.02.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.01.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.12.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
26.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брентфорд
1 : 0
30.10.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 74'
21'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
24.10.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
20.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
16.09.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
12.09.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
19.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
1' - 90'
33'
56'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
84'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
4
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+