Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сэм Амеоби - статистика

Завершил карьеру
1 мая 1992 (34)
#10 | Нападающий
194 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
26
3
5
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Кардифф
0 : 1
25.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Вест Бромвич
2 : 2
15.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
19.01.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
1 : 1
11.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
29.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
21.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
14.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.11.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
27.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
81, 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 0
23.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
09.11.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
1 : 2
02.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
1 : 1
01.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.09.2019
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 1
14.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
31.08.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Фулхэм
1 : 2
24.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
61'
33'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
1 : 1
21.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
17.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
03.08.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
2
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
3
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+