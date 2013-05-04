Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ноэль Хант - статистика

Завершил карьеру
26 декабря 1982 (43)
#16 | Нападающий
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
24
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 4
04.05.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Рединг
0 : 0
28.04.2013
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
2 : 1
20.04.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0 : 0
13.04.2013
Ливерпуль
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Рединг
0 : 2
06.04.2013
Саутгемптон
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4 : 1
30.03.2013
Рединг
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.03.2013
Рединг
1' - 70'
42'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1 : 2
09.03.2013
Астон Вилла
1' - 56'
55'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3 : 1
02.03.2013
Рединг
1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0 : 3
23.02.2013
Уиган Атлетик
63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2 : 1
09.02.2013
Рединг
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 2
19.01.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Рединг
3 : 2
12.01.2013
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
3 : 1
01.01.2013
Рединг
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Рединг
1 : 0
29.12.2012
Вест Хэм
66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
22.12.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2 : 5
17.12.2012
Арсенал
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3 : 0
11.12.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1 : 0
08.12.2012
Рединг
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3 : 4
01.12.2012
Манчестер Юнайтед
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
27.11.2012
Рединг
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2 : 1
17.11.2012
Эвертон
81' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Рединг
0 : 0
10.11.2012
Норвич Сити
1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
04.11.2012
Рединг
1' - 90'
34'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Рединг
3 : 3
27.10.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2 : 2
06.10.2012
Рединг
1' - 73'
44'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Рединг
2 : 2
29.09.2012
Ньюкасл
1' - 86'
62'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
1 : 0
22.09.2012
Рединг
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1 : 3
16.09.2012
Тоттенхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
4 : 2
22.08.2012
Рединг
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Рединг
1 : 1
18.08.2012
Сток Сити
77' - 90'
90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+