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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 12 января 2013
Рединг
12.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
82'
Д. Кебе
88'
А. Ле Фондре (П)
90'
П. Погребняк
19'
Р. Лукаку
69'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Вест Бромвич
Желтая карточка
П. Погребняк
90'
ГОЛ! 3:2!
П. Погребняк
Пас отдал
А. Пирс
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Ле Фондре
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кебе
Пас отдал
Г. МакКлири
82'
79'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Г. Дорранс
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Моррисон
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Ч. Карачан
65'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Карришу
46'
37'
Желтая карточка
Б. Джонс
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
23
Даниэль Карришу
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Ноэль Хант
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
36
Адиль Наби
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-5-1
23
Федеричи
14
Харт
2
Гантер
15
Пирс
5
Мариаппа
11
МакАнуфф
23
Карришу
68
Карачан
23
Гатри
0
Кебе
88
Погребняк
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
7
Моррисон
18
Дорранс
11
Брант
34
Торне
7
Томас
9
Лукаку
68
Карачан
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
68
Карачан
23
Карришу
12
МакКлири
12
МакКлири
23
Карришу
18
Дорранс
9
Розенберг
9
Розенберг
18
Дорранс
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Остались в запасе
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Мадейски
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