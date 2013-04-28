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Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 28 апреля 2013
Рединг
28.04.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Фабио
89'
Замена
Д. Макки
️️️️
С. Мбиа
Замена
И. Харт
️️️️
С. Келли
76'
73'
Желтая карточка
Э. Гранеро
73'
Замена
Фабио
️️️️
Ж. Босингва
68'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Таарабт
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Г. МакКлири
65'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Н. Блекмэн
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
68
Чем Карачан
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4-3-3
29
МакКарти
2
Гантер
23
Моррисон
5
Мариаппа
12
Келли
11
МакАнуфф
23
Гатри
68
Карачан
88
Погребняк
9
Блекмэн
12
МакКлири
4-4-2
31
Грин
3
Босингва
2
Траоре
6
Хилл
5
Онуоха
25
Мбиа
16
Дженас
23
Гранеро
49
Таарабт
23
Ботройд
14
Реми
12
Келли
14
Харт
14
Харт
12
Келли
12
МакКлири
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
12
МакКлири
9
Блекмэн
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
9
Блекмэн
3
Босингва
2
Фабио
2
Фабио
3
Босингва
25
Мбиа
12
Макки
12
Макки
25
Мбиа
49
Таарабт
30
Хойлетт
30
Хойлетт
49
Таарабт
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
20
Жулио Сезар
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Мадейски
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