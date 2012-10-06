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Суонси - Рединг
Суонси - Рединг: обзор матча 06 октября 2012
Суонси
06.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
71'
Мичу
78'
У. Раутледж
31'
П. Погребняк
44'
Н. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Рединг
89'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Табб
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Мичу
86'
80'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 2:2!
У. Раутледж
Пас отдал
Л. Мур
78'
73'
Желтая карточка
Д. Робертс
73'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Хант
ГОЛ! 1:2!
Мичу
Пас отдал
У. Раутледж
71'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Дайер
62'
60'
Желтая карточка
Д. Табб
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Хант
Желтая карточка
Мичу
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Пас отдал
Д. МакАнуфф
15'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Рединг
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
31
Каспарс Горкшс
ЦЗ
2
Шон Каммингс
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
16
Ноэль Хант
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
25
Мичу
12
Дайер
12
Грэм
4-4-2
29
МакКарти
2
Каммингс
5
Мариаппа
31
Горкшс
3
Шори
0
Кебе
18
Табб
68
Карачан
11
МакАнуфф
88
Погребняк
16
Хант
25
Мичу
18
Де Гузман
18
Де Гузман
25
Мичу
12
Дайер
19
Эрнандес
19
Эрнандес
12
Дайер
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
18
Табб
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
18
Табб
88
Погребняк
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
88
Погребняк
16
Хант
33
Робертс
33
Робертс
16
Хант
Остались в запасе
Суонси
Рединг
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Суонси - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
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