Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гильермо Молинс - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1988 (37), Монтевидео
#10 | Полузащитник
184 см | 81 кг
Швеция | Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
27
6
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
2 : 3
13.11.2022
Сарпсборг 08
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.11.2022
Кристиансунд
57' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
3 : 3
29.10.2022
Сарпсборг 08
54' - 90'
69'
57'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
23.10.2022
Тромсе
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
0 : 1
16.10.2022
Сарпсборг 08
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
08.10.2022
Хаугесунд
57' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 1
02.10.2022
Сарпсборг 08
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
18.09.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Олесунн
1 : 3
11.09.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.09.2022
ХамКам
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
4 : 1
28.08.2022
Сарпсборг 08
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
1 : 0
20.08.2022
Сарпсборг 08
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
12.08.2022
Буде-Глимт
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
3 : 1
07.08.2022
Сарпсборг 08
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
31.07.2022
Лиллестрем
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
3 : 1
24.07.2022
Сарпсборг 08
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
17.07.2022
Волеренга
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
03.07.2022
Сандефьорд
1' - 40'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
3 : 2
26.06.2022
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
5 : 1
18.06.2022
Стремсгодсет
1' - 74'
13'
18'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Йерв
0 : 5
29.05.2022
Сарпсборг 08
70' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
26.05.2022
Мольде
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
22.05.2022
Олесунн
1' - 62'
13'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Лиллестрем
1 : 0
16.05.2022
Сарпсборг 08
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
07.05.2022
Одд
1' - 78'
45'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 5
24.04.2022
Сарпсборг 08
1' - 67'
48'
34'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
18.04.2022
Русенборг
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 3
10.04.2022
Сарпсборг 08
1' - 86'
42'
32'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
03.04.2022
Викинг
1' - 70'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+