Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011