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Синиша Анджелкович
Статистика
Синиша Анджелкович - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1986 (40), Крань
#4 | Защитник
188 см | 85 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
22
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1 : 0
14.05.2017
Дженоа
1' - 83'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 1
07.05.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
1' - 68'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6 : 2
23.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 0
15.04.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
1' - 72'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 3
02.04.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 1
29.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
1' - 90'
88'
26'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0 : 1
27.11.2016
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 1
20.11.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 3
27.10.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0 : 1
24.09.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
86' - 90'
88'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0 : 3
10.09.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 1
28.08.2016
Палермо
1' - 85'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 1
21.08.2016
Сассуоло
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