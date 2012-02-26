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    Даниэле Корвиа - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Даниэле
    Фамилия Корвиа
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 21 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2012 57' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.04.2012 73' -90' Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.04.2012 79' -90' Катания (Катания) 1:2 Лечче (Лечче)
    88'
    07.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:2 Рома (Рим)
    01.04.2012 82' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Чезена (Чезена)
    25.03.2012 79' -90' Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    18.03.2012 89' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    11.03.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    04.03.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    26.02.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Лечче (Лечче)
    19.02.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:1 Сиена (Сиена)
    01.02.2012 72' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Лечче (Лечче)
    15.01.2012 80' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Лечче (Лечче)
    08.01.2012 79' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.12.2011 54' -90' Интер (Милан) 4:1 Лечче (Лечче)
    18.12.2011 Был в запасе Парма (Парма) 3:3 Лечче (Лечче)
    10.12.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:3 Лацио (Рим)
    03.12.2011 46' -90' Наполи (Неаполь) 4:2 Лечче (Лечче)
    90'
    26.11.2011 73' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Катания (Катания)
    20.11.2011 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    90'
    06.11.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2011 1' -56' Лечче (Лечче) 1:1 Новара (Новара)
    27.10.2011 1' -67' Палермо (Палермо) 2:0 Лечче (Лечче)
    23.10.2011 1' -73' Лечче (Лечче) 3:4 Милан (Милан)
    60' 33'
    16.10.2011 69' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Лечче (Лечче)
    02.10.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    85'
    25.09.2011 1' -71' Сиена (Сиена) 3:0 Лечче (Лечче)
    21.09.2011 74' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    18.09.2011 84' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2011 1' -64' Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
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