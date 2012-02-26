|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|21
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2012
|57' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.04.2012
|73' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.04.2012
|79' -90'
|Катания (Катания)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|88'
|07.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Рома (Рим)
|01.04.2012
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|25.03.2012
|79' -90'
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|18.03.2012
|89' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|19.02.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|4:1
|Сиена (Сиена)
|01.02.2012
|72' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|15.01.2012
|80' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|08.01.2012
|79' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.12.2011
|54' -90'
|Интер (Милан)
|4:1
|Лечче (Лечче)
|18.12.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|3:3
|Лечче (Лечче)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:3
|Лацио (Рим)
|03.12.2011
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|90'
|26.11.2011
|73' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Катания (Катания)
|20.11.2011
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|90'
|06.11.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2011
|1' -56'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Новара (Новара)
|27.10.2011
|1' -67'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|23.10.2011
|1' -73'
|Лечче (Лечче)
|3:4
|Милан (Милан)
|60' 33'
|16.10.2011
|69' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|85'
|25.09.2011
|1' -71'
|Сиена (Сиена)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|21.09.2011
|74' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|18.09.2011
|84' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2011
|1' -64'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)