Марко Крими - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Крими
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мессина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Крими
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мессина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|19
|0
|1
|9
|0
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -59'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|38' 42'
|08.05.2016
|66' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Лацио (Рим)
|01.05.2016
|1' -74'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Карпи (Карпи)
|45'
|25.04.2016
|1' -54'
|Карпи (Карпи)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|21'
|21.04.2016
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|45'
|16.04.2016
|79' -90'
|Карпи (Карпи)
|4:1
|Дженоа (Генуя)
|09.04.2016
|68' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|20.03.2016
|53' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|90'
|13.03.2016
|66' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.03.2016
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|74'
|28.02.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.02.2016
|1' -51'
|Торино (Турин)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|21'
|12.02.2016
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Рома (Рим)
|07.02.2016
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|35'
|03.02.2016
|1' -71'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|30.01.2016
|70' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|24.01.2016
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|Карпи (Карпи)
|23'
|17.01.2016
|66' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|09.01.2016
|66' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|06.01.2016
|70' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.08.2015
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)