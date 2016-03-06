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    Марко Крими - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Крими
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Мессина
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 19 0 1 9 0
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -59' Удинезе (Удине) 1:2 Карпи (Карпи)
    38' 42'
    08.05.2016 66' -90' Карпи (Карпи) 1:3 Лацио (Рим)
    01.05.2016 1' -74' Ювентус (Турин) 2:0 Карпи (Карпи)
    45'
    25.04.2016 1' -54' Карпи (Карпи) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    21'
    21.04.2016 1' -90' Милан (Милан) 0:0 Карпи (Карпи)
    45'
    16.04.2016 79' -90' Карпи (Карпи) 4:1 Дженоа (Генуя)
    09.04.2016 68' -90' Кьево (Верона) 1:0 Карпи (Карпи)
    20.03.2016 53' -90' Верона (Верона) 1:2 Карпи (Карпи)
    90'
    13.03.2016 66' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.03.2016 1' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Карпи (Карпи)
    74'
    28.02.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    21.02.2016 1' -51' Торино (Турин) 0:0 Карпи (Карпи)
    21'
    12.02.2016 1' -90' Карпи (Карпи) 1:3 Рома (Рим)
    07.02.2016 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Карпи (Карпи)
    35'
    03.02.2016 1' -71' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Карпи (Карпи)
    30.01.2016 70' -90' Карпи (Карпи) 1:1 Палермо (Палермо)
    24.01.2016 1' -90' Интер (Милан) 1:1 Карпи (Карпи)
    23'
    17.01.2016 66' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Сампдория (Генуя)
    09.01.2016 66' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Удинезе (Удине)
    06.01.2016 70' -90' Лацио (Рим) 0:0 Карпи (Карпи)
    19.12.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    12.12.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    28.11.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    04.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Болонья (Болонья)
    27.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    29.08.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.08.2015 1' -46' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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