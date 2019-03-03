Никола Ригони - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Ригони
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Ригони
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|22
|0
|1
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|90'
|13.05.2019
|1' -76'
|Интер (Милан)
|2:0
|Кьево (Верона)
|36' 76'
|04.05.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:4
|СПАЛ (Феррара)
|28.04.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Парма (Парма)
|20.04.2019
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Кьево (Верона)
|55'
|14.04.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|08.04.2019
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кьево (Верона)
|49'
|04.04.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:0
|Кьево (Верона)
|29.03.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Кальяри (Кальяри)
|03.03.2019
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|73'
|24.02.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|17.02.2019
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Кьево (Верона)
|08.02.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Рома (Рим)
|02.02.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Кьево (Верона)
|27.01.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|3:4
|Фиорентина (Флоренция)
|47'
|21.01.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|22.12.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Интер (Милан)
|61'
|16.12.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Кьево (Верона)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.10.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Кьево (Верона)
|56'
|21.10.2018
|1' -82'
|Кьево (Верона)
|1:5
|Аталанта (Бергамо)
|07.10.2018
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|26.09.2018
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|23.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|16.09.2018
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Кьево (Верона)
|52'
|02.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|55'
|26.08.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|6:1
|Кьево (Верона)
|18.08.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Ювентус (Турин)