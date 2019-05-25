Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Никола Ригони
Статистика
Никола Ригони - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1990 (35)
#69 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
22
0
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
1' - 76'
36'
76'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 1
28.04.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 2
20.04.2019
Кьево
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 3
14.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
3 : 0
08.04.2019
Кьево
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 0
04.04.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3 : 0
03.03.2019
Кьево
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
24.02.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
17.02.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
21.01.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 0
26.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
22.12.2018
Интер
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 1
02.12.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
28.10.2018
Кьево
Был в запасе
56'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 5
21.10.2018
Аталанта
1' - 82'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 1
07.10.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
30.09.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2 : 0
26.09.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
23.09.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
16.09.2018
Кьево
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
6 : 1
26.08.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 3
18.08.2018
Ювентус
1' - 90'
Главные новости
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
1
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
1
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+