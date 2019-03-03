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    Никола Ригони - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Никола
    Фамилия Ригони
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 22 0 1 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    90'
    13.05.2019 1' -76' Интер (Милан) 2:0 Кьево (Верона)
    36' 76'
    04.05.2019 1' -90' Кьево (Верона) 0:4 СПАЛ (Феррара)
    28.04.2019 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Парма (Парма)
    20.04.2019 1' -90' Лацио (Рим) 1:2 Кьево (Верона)
    55'
    14.04.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
    08.04.2019 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Кьево (Верона)
    49'
    04.04.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 4:0 Кьево (Верона)
    29.03.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Кальяри (Кальяри)
    03.03.2019 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    73'
    24.02.2019 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Дженоа (Генуя)
    17.02.2019 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Кьево (Верона)
    08.02.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Рома (Рим)
    02.02.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    27.01.2019 1' -90' Кьево (Верона) 3:4 Фиорентина (Флоренция)
    47'
    21.01.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    29.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.12.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    22.12.2018 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Интер (Милан)
    61'
    16.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:0 Кьево (Верона)
    02.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    28.10.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Кьево (Верона)
    56'
    21.10.2018 1' -82' Кьево (Верона) 1:5 Аталанта (Бергамо)
    07.10.2018 1' -90' Милан (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    30.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    26.09.2018 1' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    23.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:2 Удинезе (Удине)
    16.09.2018 1' -90' Рома (Рим) 2:2 Кьево (Верона)
    52'
    02.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    55'
    26.08.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 6:1 Кьево (Верона)
    18.08.2018 1' -90' Кьево (Верона) 2:3 Ювентус (Турин)
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