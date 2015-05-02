Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андерсон Бамба - статистика

Завершил карьеру
10 января 1988 (38), Сан-Гонсалу
#23 | Защитник
188 см | 80 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
22
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
1 : 0
02.05.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0 : 0
17.04.2015
Боруссия М
1' - 90'
9'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
3 : 0
11.04.2015
Айнтрахт
1' - 72'
57'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 2
04.04.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
3 : 1
21.03.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
4 : 2
08.03.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
28.02.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
3 : 1
21.02.2015
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 2
08.02.2015
Айнтрахт
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.02.2015
Вольфсбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4 : 1
31.01.2015
Айнтрахт
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 1
20.12.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4 : 4
17.12.2014
Герта
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3 : 2
12.12.2014
Айнтрахт
1' - 90'
32'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
5 : 2
07.12.2014
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 0
30.11.2014
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 3
22.11.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 4
08.11.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 0
01.11.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4 : 5
25.10.2014
Штутгарт
1' - 79'
49'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
19.10.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.10.2014
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 2
28.09.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 1
14.09.2014
Аугсбург
1' - 90'
21'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
2 : 2
30.08.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.08.2014
Фрайбург
1' - 90'
Главные новости
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+