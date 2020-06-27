Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Феликс Кроос - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1991 (35), Грайфсвальд
#23 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3 : 0
27.06.2020
Фортуна
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
4 : 0
20.06.2020
Унион
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1 : 0
16.06.2020
Падерборн
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
1 : 2
13.06.2020
Унион
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 1
07.06.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
4 : 1
31.05.2020
Унион
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
4 : 0
22.05.2020
Унион
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
0 : 2
17.05.2020
Бавария
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
24.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Унион
2 : 3
15.02.2020
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0 : 2
08.02.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
18.01.2020
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
22.12.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 1
14.12.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 0
08.12.2019
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2 : 1
29.11.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
23.11.2019
Боруссия М
1' - 90'
29'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 3
09.11.2019
Унион
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 0
02.11.2019
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
2 : 1
26.10.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2 : 0
19.10.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.10.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
1 : 2
27.09.2019
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 0
21.09.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1 : 2
14.09.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
3 : 1
31.08.2019
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
24.08.2019
Унион
Был в запасе
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
1
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+