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Аслан Засеев
Статистика
Аслан Засеев - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1982 (44), Беслан
#2 | Защитник
178 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
18
0
0
2
1
Нефтехимик
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.04.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
20.04.2014
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
3 : 2
14.04.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Cибирь
2 : 1
09.04.2014
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Мордовия
2 : 2
30.03.2014
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 3
23.03.2014
Арсенал
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
2 : 1
10.03.2014
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
23.11.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
10.11.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
27.10.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
13.10.2013
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0 : 1
07.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
01.10.2013
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
16.09.2013
Ротор
1' - 90'
45'
90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
05.09.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
4 : 0
28.08.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.08.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
18.08.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
12.08.2013
Балтика
36' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
07.08.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 0
18.07.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
13.07.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3 : 0
07.07.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
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