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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Cибирь
Спартак-Нальчик - Cибирь: обзор матча 10 ноября 2013
Спартак-Нальчик
10.11.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
30'
А. Аверьянов
62'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Cибирь
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
90'
Замена
Д. Галин
️️️️
А. Шаваев
90'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
87'
86'
Замена
А. Едунов
️️️️
Нивалдо
84'
Красная карточка
Е. Зиновьев
Желтая карточка
Р. Абазов
84'
79'
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Кабанов
73'
Желтая карточка
А. Самсонов
72'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Рыжков
63'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 2:0!
И. Коронов
62'
Желтая карточка
А. Гошоков
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Аверьянов
30'
Желтая карточка
К. Гарбуз
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
25
Марат Губжев
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4-5-1
19
Степанов
19
Гарбуз
14
Рогочий
2
Засеев
57
Абазов
11
Аверьянов
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
14
Коронов
19
Гошоков
3-2-3-2
22
Пузин
68
Запрудских
80
Климов
4
Выходил
44
Самсонов
5
Головатенко
29
Кабанов
28
Рыжков
5
Гладышев
11
Базанов
6
Нивалдо
8
Шаваев
24
Галин
24
Галин
8
Шаваев
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
53
Руа Флорес
10
Буйтраго
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
6
Нивалдо
11
Едунов
11
Едунов
6
Нивалдо
29
Кабанов
18
Дудолев
18
Дудолев
29
Кабанов
28
Рыжков
52
Зиновьев
52
Зиновьев
28
Рыжков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Cибирь
25
Марат Губжев
ЦФ
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
16
Евгений Малофеев
ВР
Остались в запасе
25
Марат Губжев
ЦФ
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Cибирь
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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