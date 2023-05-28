Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флориан Джозефзун - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1991 (35), Амстердам
#8 | Нападающий
173 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
26
5
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Камбур
4 : 0
28.05.2023
РКС Ваалвейк
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
0 : 5
21.05.2023
Твенте
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
13.05.2023
РКС Ваалвейк
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
05.05.2023
Волендам
1' - 59'
35'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
23.04.2023
РКС Ваалвейк
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 73'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
15.04.2023
Гронинген
1' - 79'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 49'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
01.04.2023
Витесс
1' - 76'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
18.03.2023
НЕК
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.03.2023
ПСВ
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
46' - 90'
61, 90'
72'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
17.02.2023
Фортуна
46' - 90'
90'
76'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 1
12.02.2023
РКС Ваалвейк
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.02.2023
Гоу Эхед Иглс
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
28.01.2023
Эммен
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 0
24.01.2023
РКС Ваалвейк
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Волендам
2 : 1
14.01.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
6 : 1
13.11.2022
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
06.11.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
3 : 0
30.10.2022
РКС Ваалвейк
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 4
22.10.2022
Аякс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
5 : 1
17.09.2022
Камбур
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
1' - 46'
38'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Витесс
2 : 2
27.08.2022
РКС Ваалвейк
1' - 72'
35'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
57' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
57' - 90'
90'
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+