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    Марио Лика - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Марио
    Фамилия Лика
    Команда Истр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 34 3 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2011 70' -90' Брест (Брест) 1:1 Лион (Лион)
    75'
    11.05.2011 1' -90' Марсель (Марсель) 3:0 Брест (Брест)
    07.05.2011 90' -90' Брест (Брест) 0:0 Ницца (Ницца)
    01.05.2011 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:0 Брест (Брест)
    24.04.2011 85' -90' Брест (Брест) 2:2 ПСЖ (Париж)
    16.04.2011 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Брест (Брест)
    09.04.2011 90' -90' Брест (Брест) 2:0 Ренн (Ренн)
    02.04.2011 1' -75' Сошо (Монбельяр) 2:1 Брест (Брест)
    19.03.2011 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Лилль (Лилль)
    12.03.2011 1' -82' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Брест (Брест)
    06.03.2011 80' -90' Брест (Брест) 1:3 Бордо (Бордо)
    26.02.2011 1' -63' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 58' -90' Брест (Брест) 2:0 Монако (Монако)
    13.02.2011 35' -90' Валансьен (Валансьен) 3:0 Брест (Брест)
    05.02.2011 Был в запасе Брест (Брест) 2:1 Нанси (Нанси)
    29.01.2011 1' -76' Лорьян (Лорьян) 2:0 Брест (Брест)
    15.01.2011 1' -90' Брест (Брест) 1:3 Кан (Кан)
    22.12.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Марсель (Марсель)
    18.12.2010 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Брест (Брест)
    11.12.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.12.2010 1' -77' ПСЖ (Париж) 3:1 Брест (Брест)
    30.11.2010 1' -90' Брест (Брест) 4:1 Ланс (Ланс)
    20.11.2010 1' -72' Ренн (Ренн) 2:1 Брест (Брест)
    13.11.2010 1' -61' Брест (Брест) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    07.11.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Брест (Брест)
    61'
    30.10.2010 1' -90' Брест (Брест) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    77'
    23.10.2010 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Брест (Брест)
    6'
    16.10.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Брест (Брест)
    71'
    26.09.2010 1' -90' Брест (Брест) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    18.09.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Брест (Брест)
    12.09.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2010 1' -81' Кан (Кан) 0:2 Брест (Брест)
    78'
    21.08.2010 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Брест (Брест)
    14.08.2010 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Осер (Осер)
    79'
    07.08.2010 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Брест (Брест)
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