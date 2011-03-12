Марио Лика - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Лика
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Лика
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|34
|3
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2011
|70' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Лион (Лион)
|75'
|11.05.2011
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Брест (Брест)
|07.05.2011
|90' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|01.05.2011
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Брест (Брест)
|24.04.2011
|85' -90'
|Брест (Брест)
|2:2
|ПСЖ (Париж)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Брест (Брест)
|09.04.2011
|90' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2011
|1' -75'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.03.2011
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|12.03.2011
|1' -82'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Брест (Брест)
|06.03.2011
|80' -90'
|Брест (Брест)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|26.02.2011
|1' -63'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|58' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Монако (Монако)
|13.02.2011
|35' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Брест (Брест)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|29.01.2011
|1' -76'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Брест (Брест)
|15.01.2011
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:3
|Кан (Кан)
|22.12.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|18.12.2010
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.12.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.12.2010
|1' -77'
|ПСЖ (Париж)
|3:1
|Брест (Брест)
|30.11.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|4:1
|Ланс (Ланс)
|20.11.2010
|1' -72'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Брест (Брест)
|13.11.2010
|1' -61'
|Брест (Брест)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|07.11.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Брест (Брест)
|61'
|30.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|77'
|23.10.2010
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Брест (Брест)
|6'
|16.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Брест (Брест)
|71'
|26.09.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|18.09.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Брест (Брест)
|12.09.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2010
|1' -81'
|Кан (Кан)
|0:2
|Брест (Брест)
|78'
|21.08.2010
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Брест (Брест)
|14.08.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Осер (Осер)
|79'
|07.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Брест (Брест)