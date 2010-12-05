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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Брест
ПСЖ - Брест: обзор матча 05 декабря 2010
ПСЖ
05.12.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 1
Завершен
Брест
6'
Нене
59'
М. Бодмер
78'
Л. Жюли
54'
Н. Ру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Брест
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
К. Шантом
ГОЛ! 3:1!
Л. Жюли
Пас отдал
Г. Оаро
Замена
Ф. Траоре
️️️️
М. Лика
Замена
Л. Туре
️️️️
Р. Пойе
Замена
С. Сессеньон
️️️️
М. Бодмер
Желтая карточка
Л. Жюли
ГОЛ! 2:1!
М. Бодмер
Пас отдал
Л. Жюли
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
Пас отдал
Б. Лесомье
Замена
З. Камара
️️️️
М. Сахо
ГОЛ! 1:0!
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
44
Поль Байссе
ПЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
(К)
ЦП
6
Бруно Груги
АП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-4-1-1
30
Эдель
2
Сеара
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
8
Шантом
0
Макелеле
0
Жюли
24
Бодмер
99
Оаро
4-4-1-1
30
Элана
44
Байссе
18
Апанга
4
Кантари
25
Даф
20
Пойе
7
Лика
5
Эволо
19
Лесомье
6
Груги
26
Ру
12
Сахо
6
Камара
6
Камара
12
Сахо
24
Бодмер
29
Сессеньон
29
Сессеньон
24
Бодмер
0
Жюли
11
Клеман
11
Клеман
0
Жюли
7
Лика
0
Траоре
0
Траоре
7
Лика
20
Пойе
39
Туре
39
Туре
20
Пойе
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
15
Томаш Микола
ЦФ
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Остались в запасе
15
Томаш Микола
ЦФ
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча ПСЖ - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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