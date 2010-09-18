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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Брест
Нанси - Брест: обзор матча 18 сентября 2010
Нанси
18.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Брест
70'
Т. Микола
90'
Л. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Брест
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Б. Груги
ГОЛ! 0:2!
Л. Туре
Замена
А. Шаешу
️️️️
А. Кювилье
ГОЛ! 0:1!
Т. Микола
Замена
Т. Микола
️️️️
Б. Лесомье
Замена
М. Ваируа
️️️️
Б. Гаванон
Желтая карточка
О. Даф
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Р. Леметр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
3-5-1-1
1
Брасильяно
25
Леметр
17
Луис
20
Кретьен Бассер
25
Фере
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
8
Траоре
21
Н'Диайе
22
Кювилье
21
Бакар
4-4-2
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
4
Кантари
21
Феррадж
6
Груги
7
Лика
5
Эволо
19
Лесомье
26
Ру
39
Туре
25
Леметр
27
Бризон
27
Бризон
25
Леметр
22
Кювилье
92
Шаешу
92
Шаешу
22
Кювилье
24
Гаванон
19
Ваируа
19
Ваируа
24
Гаванон
19
Лесомье
15
Микола
15
Микола
19
Лесомье
6
Груги
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
6
Груги
Остались в запасе
Нанси
Брест
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Нанси - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Марсель Пико
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