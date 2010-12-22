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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Марсель
Брест - Марсель: обзор матча 22 декабря 2010
Брест
22.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Марсель
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
Г. Хайнце
Вторая желтая
Ш. Каборе
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Жиньяк
Желтая карточка
Ш. Каборе
Замена
Й. Бинь
️️️️
Б. Груги
Замена
Т. Микола
️️️️
Б. Лесомье
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Р. Фанни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
0
Фоди Траоре
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-5-1
30
Элана
25
Даф
4
Кантари
44
Байссе
1
Кулибали
19
Лесомье
6
Груги
5
Эволо
7
Лика
20
Пойе
26
Ру
3-1-3-2-1
30
Манданда
5
Хайнце
16
Фанни
0
Тайво
77
Каборе
27
Гонсалес
8
Шейру
25
Мбиа
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
6
Груги
23
Бинь
23
Бинь
6
Груги
19
Лесомье
15
Микола
15
Микола
19
Лесомье
16
Фанни
7
Абриэль
7
Абриэль
16
Фанни
28
Вальбуэна
14
Реми
14
Реми
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
10
Айю
10
Айю
10
Жиньяк
Остались в запасе
Брест
Марсель
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Брест - Марсель
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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