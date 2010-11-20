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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Брест
Ренн - Брест: обзор матча 20 ноября 2010
Ренн
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Брест
39'
Ж. Кембо-Экоко
81'
Ж. Лерой
90'
Б. Груги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Брест
Желтая карточка
Р. Фанни
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Груги
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Т. Думбия
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лерой
Пас отдал
В. Уго Монтаньо
Замена
Р. Сума
️️️️
Б. Лесомье
Замена
Т. Микола
️️️️
М. Лика
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
Ж. Лерой
️️️️
С. Марво
Желтая карточка
А. Кантари
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
О. Даф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
9
Абдул Камара
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
16
Фанни
29
Данзе
27
Кана-Бийик
6
М'Вила
10
Дальма
3
Думбия
9
Кембо-Экоко
12
Марво
31
Монтаньо
4-5-1
30
Элана
44
Байссе
4
Кантари
18
Апанга
25
Даф
20
Пойе
6
Груги
5
Эволо
7
Лика
19
Лесомье
26
Ру
12
Марво
6
Лерой
6
Лерой
12
Марво
9
Кембо-Экоко
9
Камара
9
Камара
9
Кембо-Экоко
3
Думбия
40
Манджек
40
Манджек
3
Думбия
7
Лика
15
Микола
15
Микола
7
Лика
19
Лесомье
20
Сума
20
Сума
19
Лесомье
Остались в запасе
Ренн
Брест
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Ренн - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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